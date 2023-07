La fede | la foto e la reazione di Belen | cosa c' è tra Marcuzzi e De Martino?

...Dentista Croazia Antartide Freddie Non sono cool/Scooby doo/L'ultima volta/Verdura/Melting pop/...ANCHE Tutti i video su musica e concerti FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s......Instagram tutte lecon il conduttore e ha zittito le stories, dall'altro, invece, De Martino ha partecipato all'evento di presentazione dei Palinsesti Rai della prossima stagione senzaal ...... e questo appena dopo aver mostrato Pete stupirsi di unacon due Alice ( "are both of them you... Si prenda come esempio una canzone come LINKS 234 che potrebbe essere un messaggio sulla...

La fede, la foto e la reazione di Belen: cosa c'è tra Marcuzzi e De ... ilGiornale.it

Ai palinsesti Rai, Marcuzzi e De Martino erano seduti vicini: questo ha ravvivato il gossip di tre anni fa circa una ipotetica relazione clandestina ...Erano partiti per una vacanza, si vocifera, riparatrice. Poi tornano e lui si presenta alla serata dei palinsesti Rai senza fede al dito e si siede vicino alla sua presunta (ma smentita dallo stesso).