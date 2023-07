“La destra sta segando via il ramo su cui tutti noi sediamo” | la protesta di Greta Thunberg davanti al Parlamento europeo

(Di martedì 11 luglio 2023) “Lasta cercando di segare via ilsu cuinoi“. Così l’attivista ambientalista, arrivata questa mattina al presidio in sostegno alla legge europea sul ripristino della Natura organizzato dal gruppo dei Socialisti, dei Verdi e delle Sinistreal. “Chiedo agli eurodeputati di non bocciare questa legge e anzi di votare per un testo il più forte possibile”, ha sottolinearoparlando agli attivisti e agli eurodeputati raccoltoall’Eurocamera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

reazionaria nemica della scienza e del pianeta nel nome dei dio denaro. "Purtroppotornando a prevalere una narrazione secondo cui il cambiamento climatico non è il frutto dell'opera dell'...Quindi amo molto la musica e a quanto pare lei sifidando di me. Anche se non so cantare! Ora ... una con la mano sinistra e una con la mano... in una mattina afosa a Milano, al funerale di Giorgio Ambrosoli le autorità politiche daa ...nell'intervista alla Rai citata in apertura condite al momento storico che il nostro paese...

“La destra sta segando via il ramo su cui tutti noi sediamo”: la protesta di Greta Thunberg… Il Fatto Quotidiano

Nazionalismo, famiglia tradizionale, sicurezza, ostilità verso gli immigrati, garantismo, tasse come rapina di Stato. I temi della maggioranza di governo ...Serve una Green bank Sorprende che tanti governi, fra i quali quello italiano, ignorino il problema Con Draghi era tutta un’altra cosa ...