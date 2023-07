La cronaca come vaccino per le tentazioni letterarie. Guadagni e rimpianti

(Di martedì 11 luglio 2023) La vita, le vite, sono meschine, non di rado sordide. La letteratura, che fu la risorsa più efficace al desiderio di riscattare la realtà, seppe a volte restituirne il carattere sordido e scrostarne grandezze millantate. Più spesso si impegnò a nobilitare personaggi e circostanze. In un romanzo russo ottocentesco l’incontro fra Putin e Prigozhin avrebbe potuto ispirare una scena grandiosa, completa di almeno un dettaglio ridicolo – un orzaiolo nell’occhio di uno dei due, un modo furtivo dell’altro di disinfettarsi dopo una schifiltosa stretta di mano. Laè destinata alla lunga a essere mortificata dalla storia, ma intanto può agireun: due tipi umani si incontrano, è già grottesco che succeda, e i due sono così abietti da respingere qualunque tentazione letteraria. Del resto, la grande letteratura riuscì a ...

