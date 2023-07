La classifica dei vari Mission Impossible dal peggiore al migliore

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Nel corso degli anni,si è affermata come la saga cinematografica più originale e divertente di Hollywood. Di episodio in episodio, il franchise, guidato con pugno di ferro da Tom Cruise, non ha mai smesso di stupirci attraverso trame mozzafiato e acrobazie spettacolari, la maggior parte delle quali eseguite dallo stesso attore protagonista a suo rischio e pericolo. Laddove James Bond ha sempre attraversato momenti difficili nel corso della sua lunga e movimentata storia,non ha mai perso mordente mantenendo un livello di attenzione ed emotivo altissimo. Dopo cinque anni di assenza, l'agente Ethan Hunt e la sua squadra di spie faranno il loro grande ritorno mercoledì 12 luglio con una settima opera attesa quanto il messia dello spettacolo hollywoodiano:...