La carta acquisti del governo è l’ultima tappa di una strategia che non funziona 

La sinistra non si smentisce mai e riesce a prendersela con il governo pure sullasolidale che va in aiuto delle famiglie italiane più bisognose: ovvero 382,50 euro per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Hanno cominciato i leader di Alleanza ...11/07/2023 - 18:07 Giorgia Meloni introduce la nuova" Dedicata a te ". Arriva questa card per far fronte all'inflazione, per quelle famiglie in difficoltà soprattutto nel fare la spesa nei supermercati e per il caro bollette. Quando sarà ...E' stata presentata questa mattina la card Dedicata a Te , laritirabile direttamente negli uffici Poste Italiane che consente alle famiglie in difficoltà di poter usufruire di un bonus di 400 euro da utilizzare per la spesa all'interno di ...

Inflazione, arriva la carta acquisti 'Dedicata a te' della Meloni: chi ne avrà diritto e come funziona Il Riformista

Nasce un nuovo bonus a tempo nell’Italia che non riesce proprio a capire che serve una svolta vera: più riforme contro la povertà ...Il governo italiano ha recentemente annunciato l’implementazione di una nuova misura di sostegno alle famiglie più bisognose del paese. Si tratta della Carta ‘Dedicata a te’, una card contenente 382,5 ...