La bisca dei Casalesi | chiede il rito abbreviato il genero dell’ex boss Venosa

(Di martedì 11 luglio 2023) San Cipriano d’Aversa (di Giovanni Maria Mascia). Ha chiesto di essere processato con il giudizioGiuseppe Verrone, trentotto anni di San Cipriano d’Aversa,Raffaeleed esponente dell’omonimo clan. Le posizioni dei due collaboratori di giustizia Raffaelee la figlia Mariasono state stralciate per problemi di omessa notifica e per l’udienza del sei ottobre tramite il loro legale, l’avvocato Giuseppe Tessitore, potrebberore analoga celebrazione del giudizio. Giudizio ordinario invece per Salvatore Pota, 41 anni di Lusciano difeso dall’avvocato Carmine D’Aniello. I quattro esponenti della criminalità organizzata dell’agro aversano sono sotto accusa in un maxi procedimento davanti al GUP del ...