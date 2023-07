Klaksvik-Ferencvaros Champions League | 11-07-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Ljubljana (Slo) - Valmiera (Lat) 20:00 Rakow (Pol) - Flora (Est) 20:00 FC Ballkani (Kos) - Ludogorets (Bul) 20:45(Fai) -(Hun) 20:45 Partizani (Alb) - BATE (Blr) 20:45 Shamrock ...... ore 17:00) Zalgiris (in Zalgiris - Struga, ore 18:00) Ludogorets (in Ballkani - Ludogorets, ore 20:45)(in, ore 20:45) Bate Borisov o pareggio (in Partizani Tirana ...Ljubljana (Slo) - Valmiera (Lat) 20:00 Rakow (Pol) - Flora (Est) 20:00 FC Ballkani (Kos) - Ludogorets (Bul) 20:45(Fai) -(Hun) 20:45 Partizani (Alb) - BATE (Blr) 20:45 Shamrock ...

Klaksvik-Ferencvaros (Champions League, 11-07-2023 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Kedden este 20.45-tol a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata a feröeri Klaksvík vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligája elso selejtezokörében. Sztanyiszlav Csercseszov, a Fradi edzoje kihirdet ...Két órával a KÍ Klaksvík - Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezo mérkozés elott megérkezett az igazi feröeri idojárás a szigetországba. Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni tudósítás Klaksví ...