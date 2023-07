Juventus | visite mediche per Paul Pogba Il francese viene acclamato dai tifosi al J Medical

(Di martedì 11 luglio 2023)ha fatto il suo ritorno a Torino ed ha sostenuto lepresso il J. Il centrocampista dellaall’ingresso e all’uscita dalla struttura è statodaibianconeri, che lo hanno invitato a non lasciare il club. Il giocatore è tentato dalla ricca offerta dell’Al-Ahli e sta riflettendo sul suo futuro. Dalla Francia c’è chi propende per un altro anno in bianconero, con l’obiettivo principale degli Europei del 2024 in Germania. Una manifestazione a cuivorrebbe assolutamente prendere parte dopo il forfait ai Mondiali del Qatar a causa dell’intervento al ginocchio. Dall’altra parte, però, c’è un’offerta praticamente irrinunciabile a livello economico, fino ai 150 milioni di euro in ...

Cori dei tifosi che suonano da incoraggiamento a restare per Paul Pogba, alla fine delle visite mediche a Torino. Il francese, per cui il ricchissimo club arabo dell'Al Alhi sarebbe ...

Commenta per primo Nella giornata di ieri la Fiorentina ha fatto lo scatto decisivo per Parisi: 12 milioni all'Empoli tra parte fissa e bonus, superata la concorrenza di Lazio e visite mediche programmate nei prossimi giorni. I viola stavano cercando da tempo un terzino sinistro e hanno chiuso per l'arrivo di uno dei giovani più importanti in quel ruolo: classe ...

