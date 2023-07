Juve | Zaniolo e Berardi i due colpi per i quotisti | Zielinski verso la Lazio

se partisse Chiesa Per Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche il nome di Nicolò, che interesserebbe già da molto tempo. Il suo cartellino avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di ...Ancora voci di calciomercato in questa prima metà del mese di luglio, mentre le squadre iniziano già a lavorare sul campo in vista del via. L'inizio del campionato di serie A è ogni giorno più vicino. ...: Berardi enel mirino, Luiz Henrique e Mavropanos i "nuovi" Kvaratskhelia e Kim I nomi sono quelli di Berardi e, con il primo favorito per tutta una serie di motivi. Giuntoli lo ...

Juventus, Zaniolo è la scelta se partisse Chiesa. Ma c'è l'Al-Hilal - Sportmediaset Sport Mediaset

Calciomercato, il Milan non vuole fermarsi a Loftus-Cheek e Pulisic, anche Morata e Zaniolo nel mirino del Diavolo su Sisal.it.Il club della Saudi Pro League, dopo aver cercato invano Allegri e Mourinho, si è buttato a capofitto sul nazionale azzurro ...