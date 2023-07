Juve | sondaggio del Psg per Vlahovic | le ultime e la maxi richiesta del club

(Di martedì 11 luglio 2023) S’infiamma la corsa a Dusan. Nelleore, come riportato da Alfredo Pedullà, si registra un fortedel Paris...

Calciomercato Juventus, undell'Atletico Madrid per il difensore bianconero: tutti i dettagli dell'operazione. Il mercato estivo del calcio è entrato nel vivo e le voci di possibili movimenti continuano a circolare. ...I granata hanno fatto unper Fabio Miretti, che potrebbe lasciare i bianconeri in ... 2023 - 07 - 10 10:51:09, occhi su Samardzic e Koopmeiners Lasi prepara già al post Pogba. I ...Calciomercato, scelto il sacrificio di Dusan VlahovicAlla luce della cessione di Milinkovic - ... Dusan Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itIl più votato in assoluto nellanciato sulla ...

Juve, sondaggio del Psg per Vlahovic: le ultime e la maxi richiesta ... Calciomercato.com

Il PSG vira su Dusan Vlahovic della Juventus, l'attaccante serbo gradirebbe la destinazione francese: la clamorosa ultim'ora di Pedullà.Vlahovic PSG – Come riportato da Alfredo Pedullà e da Sportitalia, il PSG avrebbe chiesto informazioni alla Juventus e la disponibilità per trattare l’acquisto di Dusan Vlahovic. Primo sondaggio inizi ...