Juve, quattro club su Zakaria: il punto

Non solo West Ham. Su Zakaria in uscita dalla Juventus c’è anche l’interesse del Nizza, che qualche giorno fa ha affidato la squadra all’italiano Francesco Farioli. Più indietro Everton e Marsiglia.Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i tour della Vecchia Signora oltreoceano nel corso della storia.