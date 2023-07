Juve | Pogba e l’offerta araba | il francese ha deciso

(Di martedì 11 luglio 2023) Paulavrebbe preso la sua decisione in merito alarrivata dall’Arabia Saudita, ilha un obiettivo chiaro in mente Paulavrebbe preso la sua decisione in merito alarrivata dall’Arabia Saudita, ilha un obiettivo chiaro in mente. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista dellaavrebbe declinato perché vuole fare gli Europei con la Francia nel 2024.

E se il tanto atteso 'Pogback' fosse stata solo un'illusione Dall'Arabia Saudita continuano a tentare Paul, che potrebbe (di nuovo) dire addio alla Juventus dopo una sola stagione. Il ...Lachiede 60 milioni 13:56 L'Al Nassr ci prova per Berardi 09:58 Juventus,pronto a rifiutare l'offerta araba 09:56 Juventus, Koopmeiners obiettivo concreto 09:47 Newcastle, nuovi contatti ......l'Inter ma è del Chelsea e c'è di mezzo la, con la Roma che non sa chi prendere prima e ha un Dybala da preservare, con un Morata che non si capisce più dove andrà e cosa farà, con un...

Sfumato Milinkovic-Savic, ad un passo ormai dal trasferimento in Arabia, la Juventus deve pensare ad un'alternativa, anche in previsione di un eventuale addio di Paul Pogba. Secondo Il ...