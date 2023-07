Juve | lo scambio che non ti aspetti | due esuberi per Vlahovic

(Di martedì 11 luglio 2023) Lantus può davvero dire addio a Dusannelle prossime settimane:totale, due gioielli per Massimiliano Allegri Chiusa una stagione quasi disastrosa, lantus è già proiettata verso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il Chelsea cercherebbe una punta, le due necessità potrebbero coincidere in un maxi -che però al momento è una suggestione. Laaccetterebbe volentieri con un conguaglio di 25 milioni a ...Difficile un ritorno in Premier League, con lache stando al portale 'El Nacional' starebbe facendo un pensierino al giocatore. Alla 'Vecchia Signora' interesserebbe inoltre Eric Garcia, che ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Chelsea potrebbe essere disposto a unoalla pari con il cartellino di Dusan Vlahovic che non ha convinto sotto la guida di Allegri. La ...

Scambio tra Lukaku e Vlahovic, ecco la richiesta della Juve al Chelsea Corriere dello Sport

La Juventus lavora su più fronti sul mercato dopo l'investitura di Giuntoli in dirigenza: possibile asse con una big del panorama europeo ...Intervistato a TMW, Claudio Anellucci, noto agente FIFA ed ex procuratore di Cavani e Dybala, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic e del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic. Anellucci: "Cifre ...