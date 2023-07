Juve | ecco l'offerta per cedere Miretti

Lo statunitense piace al Galatasaray ma non vorrebbe trasferirsi in Turchia,perché ultimamente ha preso piede l'opzione Aston Villa e il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento in ...Giacomo Raspadori parla della sua carriera, del suo approdo a Napoli e degli obiettivi che si è prefissato in un'interessante intervista concessa a Cronache di Spogliatoio.un estratto delle parti salienti: Quindi sulla trionfale stagione passata:Tre profili importanti come possibili eredi di Pogba.chi sono. Alcuni nomi già molto vicini ai bianconeri. Come sottolineano nell'indiscrezione del quotidiano nazionale 'La Gazzetta dello Sport', il futuro di Paul Pogba alla Juventus è in bilico a ...

TMW - Primo giorno di scuola per la Juve: ecco il nuovo membro dello staff Magnanelli TUTTO mercato WEB

Bonsignore ha parlato di temi di mercato e in particolare ha espresso la sua opinione su Milinkovic-Savic, sogno quasi sfumato della Juventus ...Bargiggia in ESCLUSIVA: «Pogba vuole rimanere alla Juve. Chiesa e Vlahovic…». Le parole del giornalista sul mercato dei bianconeri Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Juven ...