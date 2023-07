Juve | Arthur | «Sono nel mio momento migliore Sto già molto bene fisicamente»

(Di martedì 11 luglio 2023)Melo, centrocampista di proprietà dellantus, ha parlato a Sport circa il suoe la sua condizione fisicaMelo, centrocampista di proprietà dellantus, ha parlato a Sport circa il suoe la sua condizione fisica. PAROLE – «nel mio. Sto giàe mentalmente per questa nuova stagione, che èimportante per me e non vedo l’ora che inizi. Futuro? Certo, tutti hanno progetti, vittorie col club e con la nazionale brasiliana… Ma iopiù concentrato sul breve termine».

- calciomercato.itLa squadra che si è mossa i maniera più concreta negli ultimi giorni è il Wolverhampton, ma un primo sondaggio informale è stato fatto anche da altri club, compreso il ...Commenta per primo Torna a parlare. In attesa di definire il proprio futuro, dopo il rientro alla Juventus al termine del ... CONTRATTO CON LAFINO AL 2025: DOVE SI VEDE TRA QUALCHE ANNO - '...Le parole di, centrocampista brasiliano della, sul suo futuro dopo il ritorno dal prestito al Liverpool In una intervista rilasciata a Sportha parlato del suo futuro con la Juventus. PAROLE - "...

Zakaria, McKennie e Arthur: Juve, nel mercato in uscita qualcosa si muove Tuttosport

Terminato il prestito al Liverpool, Arthur ha fatto ritorno alla Juventus in attesa di una nuova destinazione. Intervistato da Sport in Brasile, il centrocampista ha parlato del suo momento e del futu ...Secondo il Daily Mail, Arthur, tornato alla Juventus, sarebbe nel mirino del Wolverhampton, che si starebbe informando per provare a riportare in ...