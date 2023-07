Julieta Grajales | chi è l’ex fidanzata di LP e perché è finita | “Non è stato per niente semplice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 luglio 2023)messicana di Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come LP. La storia d’amore tra l’attrice e la cantante si è ormai conclusa da tempo, ma spesso i riflettori del gossip tornano a posarsi sula coppia. La rottura si è concretizzata diversi mesi fa, precisamente a giugno dello scorso anno, quando lacomunicava via Instagram la fine della storia d’amore con LP. “Attraverso questa dichiarazione, voglio dirvi che io e LP non stiamo più insieme da un mese”, aveva scritto e confermato la trentasettenne, soffermandosi poi sul comportamento di scorretto di alcuni haters, che a quanto pare avevano preso di mira la sua ex. “E’difficile per me affrontare certe cose”, aveva tuonatosui social, ...