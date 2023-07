Jamie Foxx è stato fotografato in barca tre mesi dopo il ricovero per una malattia misteriosa

(Di martedì 11 luglio 2023) Ancora non è chiaro per quale motivo l'attore americano sia finito in ospedale. Sul fiume Chicago in una domenica di sole,è apparso ora sereno

, a quanto pare, è stato avvistato recentemente su uno yacht con le sue condizioni che sembra essere notevolmente ...È stato pubblicato un video in cui si vedein pubblico per la prima volta dopo il malore che lo ha costretto a un urgente ricovero in ospedale lo scorso aprile. Nelle immagini rivelate da "TMZ", si vede l'attore allegro e sorridente,...è stato avvistato in pubblico per la prima volta dopo il malore che ha portato al suo ricovero in ospedale ad aprile. Il video dell'attore, sorridente e rilassato mentre saluta i fan da una ...

Jamie Foxx avvistato in barca dopo tre mesi dal ricovero in ospedale: ancora incognite sulla malattia. Mike Ty ilmessaggero.it

Ancora non è chiaro per quale motivo l'attore americano sia finito in ospedale. Sul fiume Chicago in una domenica di sole, Foxx è apparso ora sereno ...Jamie Foxx, a quanto pare, è stato avvistato recentemente su uno yacht con le sue condizioni che sembra essere notevolmente migliorate.