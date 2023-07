Jakub Jankto torna a giocare in Italia

Il ministro dello Sport Andrea Abodi fa chiarezza a La Stampa dopo le polemiche sollevate da una sua frase relativa al coming out del calciatore, in cui l'esponente di governo diceva di ...'Non posso parlare'. E' questa l'unica risposta, come riferisce l'Ansa, diai cronisti che a Roma, dove l'ormai ex Getafe sta svolgendo le visite mediche per firmare col Cagliari tornando in Serie A dopo le esperienze con Sampdoria e Udinese, gli hanno chiesto ...3 Nelle ultime ore il ministro Andrea Abodi è finito nel mirino della critica per le sue dichiarazioni sul coming out di. Ora è tornato a parlare a La Stampa , queste le sue dichiarazioni. MISUNDERSTANDING - 'È assurdo che si dicano certe cose di me, soprattutto perché sono molto lontane dal mio modo di ...

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Stampa, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato di Jakub Jankto e di cosa gli dirà quando ...Il ministro dello Sport Abodi ha ridotto il suo coming out a una inesistente «ostentazione». Dov'è la diversità nel calcio