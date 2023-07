Jakub Jankto sarà il primo giocatore dichiaratamente gay in serie A La reazione discutibile del Ministro

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 11 luglio 2023) Il centrocampista ceco, 27 anni, tornerà in Italia per giocare inA dopo il suo coming out, edi conseguenza ilgay nella lega. Ladeldello Sport Andrea Abodi, però, ha fatto molto discutere.aveva già giocato con Ascoli, Udinese e Sampdoria, e ora il calciatore ha trovato un’intesa con il Cagliari. Nella stagione 2023/24 giocherà quindi inA sotto la guida di Claudio Ranieri, che lo aveva già allenato a Genova. Perè la prima stagione di gioco dopo il suo coming out pubblico, di fatto ilcaso di un calciatore di alto livello a rendere pubblica la ...