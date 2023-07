Jakub Jankto è il primo giocatore dichiaratamente gay in serie A La reazione del ministro Abodi

(Di martedì 11 luglio 2023) Il centrocampista ceco, 27 anni, tornerà in Italia per giocare inA dopo il suo coming out, e sarà di conseguenza ilgay nella lega. Ladeldello Sport Andrea, però, ha fatto molto discutere.aveva già giocato con Ascoli, Udinese e Sampdoria, e ora il calciatore ha trovato un’intesa con il Cagliari. Nella stagione 2023/24 giocherà quindi inA sotto la guida di Claudio Ranieri, che lo aveva già allenato a Genova. Perè la prima stagione di gioco dopo il suo coming out pubblico, di fatto ilcaso di un calciatore di alto livello a rendere pubblica la ...

Il ministro Andrea Abodi ha rilasciato un'intervista a La Stampa , facendo chiarezza sulle sue dichiarazioni in merito al coming out diche avevano scatenato polemiche: ' È assurdo che si dicano certe cose di me , soprattutto perché sono molto lontane dal mio modo di essere. Quella domanda non era preparata e la mia ...

