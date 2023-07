IW Slammiversary 2023 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 luglio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questadi. L’evento più caldo dell’estate di Impact si sta avvicinando e c’è da dire che le sfide più importanti non sono proprio quelle che ci saremmo aspettati a inizio anno. Basti pensare ritorni e debutti come Trinity e Nick Aldis, ma anche alcuni colpi di scena come quello si Alex Shelley. Cosa ci riserverà quindi? I i PRE SHOW i ONE ON ONE MATCH Joe Hendry (C) vs Kenny King for the IW Digital Media Championship Match che è nel pre-show solamente per il Digital Media Championship, ma poteva benissimo starci nel main show per la caratura e abilità dei due lottatori. Hanno pure buoni doti al microfono e sono entrambi un po’ sprecati per questa cintura. Infatti anche se possono fare meglio, sarà un match carino ma con un ...