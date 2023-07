Ivan Ciullo | svolta nel caso del dj morto impiccato | ' Non fu suicidio' Indagati per omicidio l' ex compagno e un cantante

potrebbe essere stato ucciso . Svolta nel caso del dj salentino, trovato impiccato ad un albero di ulivo all'alba del 22 giugno 2015, nelle campagne di Acquarica del Capo, in Salento. ...Ci sono due indagati per la morte del djtrovato impiccato a un albero di ulivo all'alba del 22 giugno 2015, nelle campagne di Acquarica del Capo, in provincia di Lecce. Dopo anni di battaglie legali tentate dai genitori del ...Inoltre la "Pennetta Rosa" ha organizzato il "18° Trofeo", manifestazione che ha il fascino delle grandi competizioni e si conferma come successo di partecipanti, di grande dimostrazione ...

Dj salentino morto nel 2015, Ivan Ciullo «non si è suicidato»: ora si indaga per omicidio ilmessaggero.it

Dopo circa 8 anni arriva la svolta per il caso di Ivan Ciullo, il dj salentino trovato impiccato ad un albero di ulivo all'alba del 22 giugno 2015, nelle campagne di Acquarica del Capo, ...Il dj trovato impiccato in provincia di Lecce, ad Acquarica del Capo, nel 2015, sarebbe stato ucciso. È questa l'ipotesi investigativa sulla morte di Ivan Ciullo nel nuovo fascicolo d'inchiesta passat ...