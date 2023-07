Italy Major Premier Padel 2023 | Marco Cassetta | “Stasera daremo tutto” Simone Cremona | “Siamo pronti”

(Di martedì 11 luglio 2023) L’entra sempre più nel vivo. Dopo i primi incontri di ieri, il secondo torneo stagionale del, nonché primo evento di sempre di questo circuito ad essere aperto anche per le donne, sta proseguendo oggi con le restanti partite valide per il primo turno e tra i giocatori che scenderanno in campo ci saranno anche. I due azzurri, che per questo torneo di casa hanno ricevuto una wild card, sfideranno nell’ultimo match di giornata sul campo centrale i pericolosissimi Pincho Fernandez/Pablo Cardona: in palio ci sarà l’ambitissimo sedicesimo di finale contro le teste di serie numero 1 Juan Lebron e Alejandro Galan. A poche ore ...

Se il BNLPremier Padel (oggi iniziano le qualificazioni, da lunedì via al tabellone principale) è un evento imperdibile per chi il padel lo ha iniziato ad amare da poco, figuriamoci per coloro che, ...E' lì, nello stadio delle statue intitolato alla leggenda del tennis italiano, che alle 19.30 verranno sorteggiati i tabelloni principali del BnlPremier Padel 2023, con diretta sulla ...

BNL Italy Major Premier Padel: due partite al giorno su SuperTennis FITP

BNL Italy Major Premier Padel, l'ex portiere della Lazio emozionato per il debutto della figlia reduce dal trionfo nei Giochi Europei ...L'atleta azzurra, vincitrice della medaglia d'oro a Cracovia, in coppia oggi con Chiara Pappacena al Foro Italico: "Siamo preparate, cercheremo di arrivare il più in alto possibile" ...