Italia Under 19 | Bollini | “Spagna sempre ostica | dovremo essere organizzati”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) L’U19 è riuscita ad approdare in semifinale agli Europei di categoria e ieri ha scoperto di dover sfidare laper un posto nell’atto conclusivo. Il ct degli azzurrini Alberto, a due giorni dalla sfida, ha presentato così l’incontro: “Giochiamo contro una squadra che èdache ha ottimi giocatori come Ivan Fresneda, oggetto di molte attenzioni nel mercato attuale, anche da parte di clubni. Noi dobbiamo cercare dila ‘nostra’, organizzata e solida, contro un avversario che non ha mai perso e subito gol nelle fasi di qualificazione”. SportFace.