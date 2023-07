Istat | economia dà buoni segnali in un quadro incerto

(Di martedì 11 luglio 2023) In uno scenario internazionale caratterizzato da una componente di fondo dell'inflazione ancora elevata in molti paesi, le principali banche centrali hanno proseguito il rialzo dei tassi di interesse, ...

In uno scenario internazionale caratterizzato da una componente di fondo dell'inflazione ancora elevata in molti paesi, le principali banche centrali hanno proseguito il rialzo dei tassi di interesse, ...La produzione industriale torna a crescere a maggio, in termini congiunturali, dopo quattro flessioni consecutive segnando un +1,6% su aprile. Lo rileva l'sottolineando che rispetto a maggio 2022 si registra un calo del 3,7% (dato corretto per gli effetti del calendario). Nella media del periodo marzo - maggio il livello della produzione ...

Istat, nel I trimestre aumenta potere di acquisto famiglie Agenzia ANSA

Questo è quanto emerge dal “Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese” presentato da Istat, che fornisce dati utili anche per scattare una fotografia recente del mercato del lavoro. Assunzioni e ...Roma, 11 lug. (askanews) - Gli indicatori di fiducia mostrano segnali discordanti. A giugno, l'indice del clima di fiducia dei ...