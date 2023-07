Istat | “Con il salario minimo a 9 euro all’ora 3 | 6 milioni di dipendenti avrebbero un aumento annuo medio di 804 euro”

(Di martedì 11 luglio 2023) Ila 9l’ora comporterebbe un incremento della retribuzione annuale per 3,6di rapporti, che beneficerebbero di un incrementodi 804. Sono i dati presentati dall’, in audizione nella commissione Lavoro alla Camera, sulla base del Registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese. Se dal numero complessivo si escludono i lavoratori in apprendo si scende a poco più di 3,1, tra i quali 2,8hanno qualifica di operaio. Gli incrementi percentuali più significativi sinei settori delle altre attività di servizi (+8,9% sul totale e +20,2% tra gli ...

Istat: “Con il salario minimo a 9 euro retribuzioni più alte per 3 milioni di lavoratori” la Repubblica

