Istat | 4 | 6 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l’ora

(Di martedì 11 luglio 2023) L’opposizione esclusa Italia Viva continua pressare il governo per dare il via al salario minimo orario di 9, previsto dalla loro proposta di legge. Ma cosa prevede, specificatamente, il testo del provvedimento? E come potrebbe cambiare il calcolo del numero diitaliani che attualmentecifre più basse se si aggiungono al conteggio anche Trattamento di fine rapporto e la 13esima mensilità? Salario minimo, per il governo meglio taglio del cuneo e bonus Secondo dati Inps, iche al attualmentedi 9lordi al– se nel computo non si includono Tfr e 13esima – sono 4,6. Se invece si conteggiano anche il Trattamento di fine rapporto e la 13esima, la cifra scende a 1,9 ...

Sono già state individuate 1,3di famiglie che, secondo i dati, vivono in povertà e hanno difficoltà ad acquistare generi di prima necessità. Ne sono esenti i cittadini che già ...La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro dell'(RCFL) mostra nella media del 2022 dei ... pari a - 6di ore) ritorna sui livelli del 2018/2019. Le stime di Prometeia fatte per ...Un tema delicatissimo: introdurre o meno il salario minimo Secondo Ocse eè questa una necessità cui non ci si può più sottrarre a beneficio dell'economia tutta perché aiuterebbedi lavoratrici e lavoratori, Anche il mondo del Centrosinistra spinge verso ...

Istat, giovani in difficoltà, 1,7 milioni di Neet Agenzia ANSA

Il salario minimo a 9 euro l’ora comporterebbe un incremento della retribuzione annuale per 3,6 milioni di rapporti, che beneficerebbero di un incremento medio annuo di 804 euro. Sono i dati presentat ...Se ci fosse un salario minimo a 9 euro l’ora lordi, in Italia 3 milioni di persone avrebbero uno stipendio più alto, in media di 804 euro ...