Israele ribolle di nuovo contro Netanyahu | manifestazioni in tutte le città e all’aeroporto | scontri e 76 arresti – Foto e video

(Di martedì 11 luglio 2023) Migliaia di cittadini israeliani sono scesi in piazza oggi in tutto il Paese per protestare ancora una voltail governoed in particolare il suo progetto di riforma della giustizia, uno dei cui segmenti chiave ha ricevuto nella tarda serata di ieri il primo via libera dalla Knesset, il Parlamento israeliano. Come preannunciato negli scorsi giorni, gli organizzatori delle proteste hanno subito reagito, portando in strada nel «Giorno della resistenza» migliaia di persone. Leal grido di «Salviamo la nazione start-up» e «La democrazia vincerà» si sono concentrate nel pomeriggio in particolare di fronte al consolato americano a Tel Aviv – in un implicito invito alla Casa Bianca a vigilare sulla tenuta della democrazia dell’alleato mediorientale – e all’interno del principale scalo del Paese, l’aeroporto Ben ...