... solo il popolo può salvaredi fronte a una tale coalizione dittatoriale" Continua a ... Sarà lapiù dura da quando il governo di estrema destra ha proposto - secondo milioni ......gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a fornire armi e sicurezza come fanno per. ...che il conflitto diventerebbe incontrollabile sulla base dell'articolo 5 che prevede la......protesta hanno chiesto di portare in strada la più grande manifestazione della storia di. ... significano poco meno di sette mesi dicontinuativa, a cui hanno preso parte milioni ...

Israele, mobilitazione e strade bloccate contro la riforma giudiziaria TGLA7

Blocchi stradali a Haifa, Tel Aviv e Gerusalemme, con i manifestanti che annunciano la "Giornata di resistenza Nazionale" e chiamano la popolazione a concentrarsi davanti alla Knesset, il parlamento i ...Con una sola parola d'ordine: fermare il quinto governo Netanyahu, il più a destra che si ricordi negli ultimi decenni, fermare la sua natura di esecutivo estremista che vede il premier stretto tra la ...