Investimenti Pubblici nel Mezzogiorno Oggi la tavola rotonda promossa dalla CGIL di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 11 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano “Innanzitutto c’è una totale assenza di chiarezza. Parliamo del PNRR, il progetto più importante e di prospettiva del nostro Paese e nessuno sa nulla, a pochi giorniscadenza dei termini imposti dall’Europa, sulle proposte di rimodulazione o cambiamenti che l’Italia intende presentare. Per quanto riguarda lanoi manteniamo una posizione ferma: le risorse del Piano di Ripresa e Resilienza vanno tutte spese, e vanno impegnate nella direzione degli obiettivi strategici come quelli utili al superamento dei divari e delle disuglianze territoriali o quelli per l’impiego di almeno il 30% di giovani e donne. Adquegli impegni sono solo sulla carta mentre per noi il successo o meno di questo grande piano è misurabile solo rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro che sarà creato per queste fasce ...