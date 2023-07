Investe un 30enne e lo colpisce con una mazza da baseball | arrestato 

Leggi su agi

(Di martedì 11 luglio 2023) AGI - Ha investito un, lo ha preso ate in mezzo alla strada ed è fuggito via. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri su Corso Vittorio Emanuele II, a Segni, vicino a Roma. Autore dell'aggressione un 50enne che, dopo aver litigato con ilper futili motivi, lo ha inseguito con l'autovettura e lo ha investito. Non contento è poi sceso dalla macchina e lo ha colpito ripetutamente con unada. L'uomo è poi fuggito via. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri che hanno avviato le ricerche del 50enne grazie alla descrizione di alcuni testimoni. L'uomo è stato rintracciato ieri sera e arrestato per tentato omicidio. Si trova ora nel carcere di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ilè stato invece ricoverato in ospedale ...