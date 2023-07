Intervallo su Facci. Sergio temporeggia. E il Cda Rai decide di non decidere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 luglio 2023) Viale Mazzini è in imbarazzo sul caso dell'editorialista di Libero. C’è la consapevolezza che la scelta di contrattualizzarlo sarebbe rischiosa perché attirerebbe molte critiche, ma non si vuole dare l’idea di cedere alle richieste dell'opposizione.rà l'Ad ma per ora sembra che i "vostri" resterà in palinsesto