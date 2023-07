Inter | pronta una nuova offerta per Lukaku Attenzione al Psg

(Di martedì 11 luglio 2023) L’non ha dubbi e vuolecome priorità per l’attacco e ha deciso di alzare l’al Chelsea, maal Psg L’non ha dubbi e vuolecome priorità per l’attacco e ha deciso di alzare l’al Chelsea, maal Psg. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero arrivare vicini ai 30 milioni per convincere i blues, ma intanto incombe la minaccia dei parigini.

Dopo Marcelo Brozovic la pioggia di petrodollari provenienti dall'Arabia Saudita èa sedurre anche Sergej Milinkovic. Il centrocampista serbo è a un passo dall'Al Hilal, che ha ...dall'al ...MILANO - L'non ci sta. Non accetta di farsi soffiare sotto il naso Lukaku. E soprattutto da una rivale come la Juventus. Viale Liberazione, insomma, èa dare battaglia. Con una promessa, che sa ...... appena pochi giorni dopo il passaggio di Davide Frattesi all'. E ora Un colpo a centrocampo ... Così in casa Juve si cerca anche altro, con una pista che èa scaldarsi e di cui si è ...

Inter pronta ad accogliere Bisseck: il difensore in viaggio verso Milano. Attesa la firma entro due... Fcinternews.it

Romelu Lukaku continua a ripetere di voler solo l'Inter e l'Inter si fa forza di questa ferrea volontà per affrontare il Chelsea, proprietario del cartellino del belga. "Dopo ...I nerazzurri non accettano di farsi soffiare il centravanti, il piano è chiaro: superare l’offerta dei bianconeri ...