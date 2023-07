Inter | per Bisseck prima cena a Milano in attesa delle visite | il VIDEO

Commentaprimo L'atmosfera del derby non va mai in vacanza, anzi, se possibile si accende ancora di più ... poi acquistato dall') e di Pulisic , neo acquisto dei rossoneri. Potete leggere il ...LO SCENARIO - Al momento l'ha registrato la richiesta dello Spezia, retrocesso in Serie B, cheil suo cartellino vuole 15 milioni di euro , ha ribadito l'interesse, ma ha preso tempo. ...Commentaprimo Facundo Colidio è sempre più vicino all'addio all': l'attaccante argentino è a un passo dalla firma con il River Plate, che verserà 5 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro.

Funerali Suarez, tanta Inter per l'ultimo saluto a Luisito: chi c'era Corriere dello Sport

L’intervento dell’ex presidente del Consiglio e della Bce a Washington: «Dinanzi alle sfide del cambiamento climatico, della difesa e della sanità, occorre accentrare le politiche fiscali, emettendo p ...Un nome caldo per la fascia. Un vecchio pallino, visto che il profilo è da tempo sul taccuino di Beppe Marotta. L'Inter è a caccia di un nuovo esterno di centrocampo, che possa prendere il posto del p ...