Intelligenza artificiale e mercato del lavoro | cosa cambia?

(Di martedì 11 luglio 2023)del: come i lavoratori vedono l’innovazione e l’introduzione nel mondo delle aziende dell’AI? Emergono importanti elementi da “Stranger Skills”, l’ultima ricerca realizzata da PHD Italia – agenzia media, di comunicazione e marketing di Omnicom Media Group. Essa evidenzia proprio come l’IA, per il 30% delle persone intervistate, rappresenta la principale tecnologia che verrà implementata all’interno delle imprese. Nel 2027, secondo l’ultimo rapporto del World Economic Forum, con la diffusione dei sistemi diverranno creati 69 milioni di nuovi posti di. Mentre 83 milioni saranno eliminati, con macchine e robot umanoidi che arriveranno a svolgere il 43% delle mansioni, contro il 34% delle ...

... all'interno delle strutture degli ospedali di ricerca Mayo Clinic negli Stati Uniti, Med - PaLM 2 , un software dispecializzato nel campo medico , variante del modello di ...... molte si stanno rivolgendo a tecnologie come l'apprendimento automatico, la robotica e l'(IA) . Ma come per qualsiasi nuova tecnologia, è importante considerare l'intero ...È Tina Eliassi - Rad , scienziata statunitense che si occupa di etica dell'e del machine learning, la vincitrice per il 2023 del Premio Lagrange , il massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi e dei dati. Istituito e ...

Stranger Skills: Nuovi mondi, nuove professioniLa ricerca di PHD Media Italia: secondo il 30% degli intervistati l'IA sarà la principale tecnologia implementata all'interno delle aziende. Lorenzo Molt ...