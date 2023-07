(Di martedì 11 luglio 2023)Italiana, Verdi e Cgil contestano il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 18 luglio: probabilmente, per loro, era meglio il reddito di cittadinanza

... è un veroa noi appassionati. Appassionati veri, dico. Visto loho pensato una cosa: solo la droga avrebbe potuto regalarci una nazionale come si deve. Ho visto pure lo sbotto della ..."Siamo tutti contro i cambiamenti climatici - attacca Mazzali - ma siamo sicuri che la società tedesca farebbe lo stessosul lago di Costanza, fino allo scorso anno in allarme siccità, tanto da ...... non avrebbe tollerato mai e poi mai, scendendo in regia e ordinando la messa in onda dello. ... roba curvaiola non certamente un'offesa o uncome invece è stata la mediocre assenza di ...

"Insulto", "spot", "schiaffo". La sinistra attacca la carta acquisti spesa ilGiornale.it

Sinistra Italiana, Verdi e Cgil contestano il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 18 luglio: probabilmente, per loro, era meglio il reddito di cittadinanza ...Proteste per l'installazione della multinazionale. E.On Mazzali: "Finto ambientalismo. Pensino ai loro laghi" Una barca «sospesa» sul Lago di Garda per «richiamare l'attenzione sulla siccità e sul cam ...