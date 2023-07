Insolazione nei cani | sintomi e come salvargli la vita

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) Soprattutto in estate il pericolo di essere colpiti da un’è una possibilità più che concreta anche nei. I quattro zampe, infatti, potrebbero soffrire di colpi di calore dei quali è necessario saper individuare ie comprendere in che modo ‘salvare la’ agli animali. Il caldo è ormai arrivato da diverse settimane e con esso anche la possibilità di essere colpiti da un’se non si usano le giuste precauzioni. Un problema del quale potrebbero soffrire anche gli animali e nel caso specifico che andremo ad affrontare i. Ma se per gli esseri umani è più semplice esprimere uno stato di malessere, per un quattro zampe potrebbe essere più difficile comunicare un malanno. Dunque, in questo caso, sapere riconoscere idi un colpo ...