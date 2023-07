Inps | per i 125 anni medaglia commemorativa con certificato Nft

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – Unadigitale per celebrare i 125dinon solo per ripercorrere il passato, ma soprattutto guardare al futuro dell’Istituto e del welfare. Questadigitale, presentata oggi a Roma con il partner Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresenta proprio il connubio tra identità, innovazione e storia alla base di questa celebrazione. Un'opera d'arte unica o un oggetto di collezione. Con l’Nft, è possibile, inoltre, garantire l'autenticità e la provenienza di ciascuna. Ognipuò essere registrata come un token unico sulla blockchain, fornendo una prova digitale della sua autenticità e proprietà. Inoltre, gli Nft consentono di tracciare facilmente le transazioni e i trasferimenti di proprietà delle ...

Giovedì 6 luglio l'trasmetterà gli elenchi definitivi a Poste italianel'emissione delle carte solidali. E il 10 luglio l'istituto di previdenza distribuirà ai comuni i numeri identificativi ...... fornendo una prova digitale della sua autenticità e proprietà Micaela Gelera, commissario straordinarioUna medaglia commemorativa digitalecelebrare i 125 anni dinon solo...A seguire sarà audito anche Sergio Saltalamacchia, direttore generaleSicilia,evidenziare i buchi amministrativi che favoriscono le attività illecite delle pratiche gestite dalle Asp ed ...

La corsa dei dirigenti Inps per accreditarsi con Fdi. Così si blocca la maxi gara da 1,9 miliardi la Repubblica

Un protocollo per supportare i più fragili: corsi di formazione e inserimento a lavoro in un piano di inclusione sociale ...Il governo Meloni ha presentato oggi l'introduzione della Social Card "Dedicata a te", una carta elettronica per l'acquisto di generi alimentari dal valore di 380 euro per i nuclei famigliari con un I ...