Inizia il 2023 24 dell’Atalanta | il primo giorno della nuova stagione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 luglio 2023) Zingonia.ufficialmente martedì 11 luglio la/24, con il raduno al centro Bortolotti. Ilappuntamento di un’estate che proseguirà con il ritiro di Clusone dal 14 al 22 luglio e poi con le amichevoli internazionali in Inghilterra con il Bournemouth e in Germania con l’Union Berlino. A Zingonia intorno all’ora di pranzo è attesa buona parterosa, ma non tutta: è stato infatti concesso qualchedi riposo extra ai nove giocatori giocatori che a giugno sono stati impegnati con le proprie nazionali (Toloi, Demiral, Djimsiti, Maehle, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Højlund, Lookman) compresi gli azzurrini che hanno disputato l’Europeo Under 21 (Carnesecchi, Scalvini, Okoli e Cambiaghi). Non ci sarà nemmeno Sead Kolasinac, che ...