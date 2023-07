Inflazione | per le famiglie arriva la Carta Dedicata a te da 382 | 50

(Di martedì 11 luglio 2023) Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio ha previsto risorse per una platea beneficiaria di circa un milione e 300mila persone mentre il messaggio 1958 del 26 maggio dell'INPS ...

L'alimentare e' un grosso cruccio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione della nuova cartagli acquisti alimentari destinata ...Il rendimento degli investimenti e' stato positivo53 milioni contro il dato negativo948 ... caratterizzato da un'alta e persistentee da un indebolimento delle valute in Norvegia e ...In altri casi, precisamente in sei Stati dell'Ocse, i salari minimi sono direttamente indicizzati all'. È fisiologico,molti versi, che i salari la cui entità è decisa con la ...

Con l’inflazione per ora lo Stato ci guadagna Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), si è attestato a +6,4% a giugno 2023. Lo annuncia l'istitu ...Il rapporto Ocse mostra che gli stipendi non hanno tenuto il passo dell'inflazione. Soltanto quelli minimi, fissati per legge o agganciati all'inflazione, sono saliti in media più dei prezzi.