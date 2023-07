(Di martedì 11 luglio 2023) Le forti precipitazioni causate da unestivo più intenso del solito continuano a flagellare il nord dell', coinvolgendo in particolare gli stati di New Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, ...

Le forti precipitazioni causate da unestivo più intenso del solito continuano a flagellare il nord dell', coinvolgendo in particolare gli stati di New Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir e Uttarakhand, dove ......e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 29 vittime nel nord dell', ... Ilè intenso anche a New Delhi: le scuole sono state chiuse lunedì dopo piogge record. Con ...Alla fine è arrivato. Dopo aver colpito le coste meridionali del Kerala, ilestivo ha attraversato il subcontinente e in pochi giorni ha travolto il nord dell'con conseguenze disastrose: piogge furiose, enormi aree allagate, frane, centinaia di strade e ferrovie ...

India: monsone fa altri 7 morti, piove sul deserto del Rajasthan - Asia Agenzia ANSA

