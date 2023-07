In Toscana è più facile prenotare visite ed esami | potenziato il canale online

Portaleaccessibile e di migliore lettura, serverpotenti e possibilità di appuntamento multiplo...di tenere ieri una riunione fra gli iscritti in servizio negli uffici giudiziari della. Una ... è stato proposto all'unanimità per procuratore generale di Firenze, un incarico ancora......cambiare percorso per poggiare su terrenisolidi. Col generale Figliuolo andremo in elicottero a vedere lo stato dei luoghi. La morfologia nell'Alto Mugello è cambiata, nella Romagnadi ...

La rivincita di Lucca: è la meta turistica toscana più cercata a luglio Corriere Fiorentino