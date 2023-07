In ritiro ma pronti all’addio | in cinque pronti a dire addio alla Juve

(Di martedì 11 luglio 2023) Giorni intensi per Giuntoli, l’obiettivo è sfoltire la rosa di Allegri: insono tornatintus ma saluteranno a breve. Quest’oggi è partita (quasi) ufficialmente la stagione dellantus di Massimiliano Allegri che, al terzo anno dopo il ritorno nel 2021, è chiamato a rispondere alle critiche dopo i risultati disastrosi delle ultime due annate. Il tecnico bianconero ha rifiutato ogni proposta ricevuta dall’estero, ed è pronto a ritornare al lavoroContinassa. Nel pomeriggio sono arrivati i primi giocatori di ritorno dalle vacanze: Vlahovic, Bremer e Perin sono soltanto alcuni dei tanti nomi tornati a Torino per rimettersi a disposizione del team in vista della Tournée americana. Prima della partenza, però, bisognerà eseguire un netto lavoro di restyling guidato da Cristiano ...

...da riempiere tra i pali nerazzurri e la società ha messo nel mirino due calciatoria formare ... Simone Inzaghi ha bisogno di un numero 1 con cui iniziare a lavorare in vista del...... insieme al volo, per taglia, colore, modello, e data di consegna e, direttamente in albergo ... e li farà lavare per renderliper un nuovo noleggio. I capi di abbigliamento noleggiabili ...... dobbiamo vedere quando arriveranno e con quale stato di forma per capire se sarannoper il ... Con Dia non ho ancora parlato, avremo l'occasione in questo. Lo farò con tutti. Dia è un ...

Inter, pronti 30 milioni per Lukaku. E lui non va in ritiro col Chelsea Sport Mediaset

Ufficiale: la Carta Solidale si chiamerà “Dedicata a te”. Tutto pronto per il ritiro alla Posta: la card sarà ricaricata con 382,50 euro e ai possessori spetta uno sconto del 15% sulla spesa.L’attaccante belga, dopo un anno di prestito all’Inter, non vuole rimanere a Stamford Bridge e avrebbe tutta l’intenzione di forzare il club inglese a lasciarlo tornare a Milano.