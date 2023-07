(Di martedì 11 luglio 2023) Il giocatore va incon il, ma il suo futuro è lontano dal club rossonero: ladel contratto èIlsi è radunato nelle scorse ore e ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi accorsi aello. Il club rossonero è al lavoro per costruire una squadra più forte rispetto a quella della scorsa stagione. Non sarà semplice, perché Cardinale ha venduto Sandro Tonali al Newcastle, un affare da 80 milioni di euro totali e 8 milioni a stagione al giocatore. Un’operazione lecita, considerando che la Serie A difficilmente può fare qualcosa davanti alle super offerte della Premier League. La rosa di Stefano Pioli sarà rivoluzionata. Ci saranno diversi addii nelle prossime settimane e ilvuole comunque tenere un livello alto sia in campionato, ...

Infine il, a soli 32 anni. Perché "Non c'era più benzina, sono rimasto fermo un anno nel ... Il momento più duro All'ultima partitaBrescia, quando l'arbitro ha fischiato la fine. Il ...Rybakina avanza ai quarti per ildi Haddad Maia sul 4 - 1. 14.50 - SET TSITSIPAS - Avanti di ... più la prosecuzione di Djokovic - Hurkaczserbo avanti 2 set a 0 (entrambi al tiebreak) L'...Si è già allenatogruppo al primo giorno di. Si parla di un prestito con riscatto a 4 milioni di euro e controriscatto per il Milan a 5 milioni. L'Empoli riparte per tentare l'impresa di ...

In ritiro col Milan ma rescissione possibile: svolta a sorpresa Rompipallone

"Anzitutto dico che alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti, per il rapporto che c'era tra di noi mi aspettavo un comportamento diverso". Paulo Sousa, oggi ...Onana al Manchester United: siamo alle battute finali. L'Inter vuole una parte fissa più cospicua André Onana al Manchester United si farà e anche molto presto. Le maschere di Red Devils e Inter sono ...