In ritardo di 45 minuti per la partenza della crociera | gli altri passeggerei la accolgono così

E' diventata virale in poche ore sui social network la nonchalance con cui la passeggera di una nave da crociera, pur con 45disull'orario d'imbarco, cammina con tranquillità sul molo mentre migliaia di altre persone la attendono per salpare. Il video ha fatto il pieno di click su Tik Tok: dalle balconate ...La polemica in studio dura diversicon Bocchino che accusa tutti di averlo frainteso. Poi ... Circa i 42 giorni di, io non vorrei che siano serviti a far passare il tempo per far perdere ...E' accaduto nella tarda mattinata di oggi alla pensilina di Porto Maurizio ad Imperia, quando il mezzo era arrivato indi circa 15. I tre ragazzi sono saliti e, dopo aver ignorato l'...

Influencer arriva in ritardo di 45 minuti all’imbarco della crociera: la nave l’aspetta, ma gli… Il Fatto Quotidiano

E’ diventata virale in poche ore sui social network la nonchalance con cui la passeggera di una nave da crociera, pur con 45 minuti di ritardo ...È il risultato di un conflitto di interessi tra la Regione e Trenord, di una gestione poco organica e di scelte sbagliate fatte negli ultimi 10 anni ...