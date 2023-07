In ospedale con dolore al braccio | la mandano a casa e muore poco dopo | cosa aveva

(Di martedì 11 luglio 2023) Debora, una donna di 45 anni, si era recata incon un forteal. Il medico, che l’ha visitata, l’ha dimessacon la diagnosi di “brachialgia”, una condizione dolorosa a livello del. Il dottore le ha prescritto una terapia farmacologica antidolorifica per cinque giorni e una risonanza magnetica al rachide cervicale. Debora, una volta tornata a, si è sentita male di nuovo ed è morta pochi giornia soli 45 anni.le è successo? (Continuale foto) Leggi anche: Kata scomparsa, l’annuncio della mammala fiaccolata stringe il cuore Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, l’ultimatum a Marta Fascina:sta succedendo In ...

San Raffaele e Policlinico di Milano annunciano un 'intervento record' eseguitosuccesso nei primi giorni di giugno sul piccolo S. G., venuto alla luceiperinsulinismo congenito, ......in unpsichiatrico e poi ha iniziato a inviare alla Evans minacce di morte scritte col sangue. Due anni dopo è stato arrestato fuori dall'ufficio del Segretario di Stato a Washingtonin ...L'autoa bordo il 19enne si è ribaltata e la vittima è stata trasferita in codice rosso nell'di Pozzuoli dove tuttora permane in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'autista della ...

Arriva in ospedale con una ferita d’arma da fuoco: “Volevano rapinarmi” LeccePrima

(ANSA) - AOSTA, 11 LUG - Sono 530 i medici, gli infermieri e I farmacisti dell'ospedale Umberto Parini di Aosta a usufruire dei software "UpToDate" e "Lexicomp", ideati per supportare i professionisti ...Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Luca Ceccanti, Saverio Zampaglione, di 45 anni di Aosta. (ANSA) ...