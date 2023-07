IN – Bisseck-Inter | adesso ci siamo! Definite le visite mediche | la data

(Di martedì 11 luglio 2023)all’si può finalmente concludere. Il difensore tedesco, già a Milano da circa ventiquattro ore, ha visto fissate lecome ultimo passaggio prima dell’ufficialità. SI CHIUDE – Yannè dell’, dubbi non ce ne sono più. Come appurato dall’inviato di-News.it, Roberto Novella, domani mattina sarà il momento delleper il difensore tedesco in arrivo dall’Aarhus.è già a Milano dal tardo pomeriggio di ieri, ma delle lungaggini burocratiche hanno ritardato l’ultimo passaggio. Problemi evidentemente ora risolti, visto che si può procedere con gli ultimi due step (c’è anche l’idoneità sportiva da ottenere) prima dell’annuncio ufficiale. ...

Definiti i dettagli per Bisseck all'Inter: mercoledì le visite del classe 2000 tedesco Yann Aurel Bisseck si prepara a diventare un nuovo calciatore dell'Inter: il difensore tedesco, protagonista dell ...Inzaghi e la sua Inter lavorano ai nuovi arrivi sul mercato, dopo che già diversi colpi sono stati portati a termine nelle ultime settimane.