In anticipo Il colpaccio definitivo di Maria De Filippi | voce pesante da Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Inizio anticipato perDe. Il volto diandrà in onda con Uomini e Donne l'11 settembre e non il 18. A confermarlo è Lorenzo Pugnaloni tramite una Story Instagram. Cosa ci sia dietro la scelta non è dato sapersi, ma con ogni probabilità c'entra La volta buona, programma della concorrenza in onda su Rai Uno con Caterina Balivo. Diverso discorso per quanto riguarda le registrazioni. Uomini e Donne verrà registrato a partire dal 28/il 31 agosto. In questo momento lo staff del programma sta lavorando al cast dei tronisti, dei corteggiatori e delle figure del Trono Over. Riconfermati nel ruolo di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche Amici, altro talent della De, potrebbe iniziare prima del previsto. Ossia, domenica 17 settembre, nel pomeriggio. Come sempre sarà suddiviso in ...