Improvvisazione continua | Feltri manda ko la politica di Schlein

(Di martedì 11 luglio 2023) Ospite del talk show di Rete 4 “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi, Vittorioparla delle accuse mosse dalla leader del PD Ellynei confronti di Daniela Santanchè. Quest'ultima è finita nell'occhio del ciclone dopo i fatti del caso Visibilia, di cui è indagata per bancarotta e falso in bilancio malgrado si professi innocente e completamente estranea ai fatti.a proposito didice: “Io sinceramente non riesco a prenderla sul serio. Tutte le sue dichiarazioni mi sembrano appiccicaticce e improvvisate”. Il Direttore editoriale di “Libero”, allude al fatto che Ellyin questo momento stia cavalcando l'inchiesta Santanchè per attaccare il governo Meloni. La leader dem, ha infatti dichiarato che “il governo Meloni in questo momento è ostaggio di inchieste e ...