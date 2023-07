Immissioni in ruolo ATA 2023 | quanti posti | scelta sede | quanti mesi di prova

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono in corso di pubblicazione le graduatorie permanenti del personale ATA, diverse province hanno già pubblicato le graduatorie provvisorie e dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi, saranno pubblicati gli elenchi definitivi per l’anno scolastico/2024, dai corrispettivi elenchi saranno disposte lein. L'articolo .

Nel 2024 si dovrebbe arrivare a 70mila nuove. Le prove Il Pnrr prevede l'inserimento di ... Dopo un anno di servizio in prova scatterà automaticamente l' assunzione die i docenti ...A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo leineffettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto ...Conto alla rovescia iniziato per il contingente per le prossimein. Sullo sfondo anche le operazioni per le supplenze, oltre che quelle che riguardano le procedure concorsuali. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una nuova puntata di ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, come procedere in caso di GaE o GM esaurite. Posti in più alle graduatorie di merito: perché Orizzonte Scuola

Ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo docenti 2023, si attinge da GaE e GM. Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali”; le immissioni in ruolo ordinarie saranno seguite da ...È ormai tutto pronto per le immissioni in ruolo 2023-2024, si tratta solo di attendere la pubblicazione, prevista per questa settimana (dall’11 al 17 luglio), del contingente dei posti suddivisi in re ...